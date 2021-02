"Dopo prima dose di vaccino Pfizer -85% di casi Covid sintomatici": lo studio da Israele (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una riduzione dell?85% dei casi sintomatici di Covid tra i 15 e i 28 giorni dalla prima dose di somministrazione del vaccino Pfizer: lo indica una ricerca svolta allo Sheba Hospital di Tel Aviv in Israele. Lo studio, in attesa di essere sottoposto a peer-review per la pubblicazione sulla rivista medica Lancet, è stato condotto su 7mila operatori sanitari della stessa struttura a cui è stato somministrato il vaccino. Stando ai dati raccolti, per gli asintomatici l’infezione si riduce del 75% Dopo la prima dose. “Tutto questo conferma la validità della decisione del governo inglese di cominciare a vaccinare i propri cittadini con un’unica ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una riduzione dell?85% deiditra i 15 e i 28 giorni dalladi somministrazione del: lo indica una ricerca svolta allo Sheba Hospital di Tel Aviv in. Lo, in attesa di essere sottoposto a peer-review per la pubblicazione sulla rivista medica Lancet, è stato condotto su 7mila operatori sanitari della stessa struttura a cui è stato somministrato il. Stando ai dati raccolti, per gli al’infezione si riduce del 75%la. “Tutto questo conferma la validità della decisione del governo inglese di cominciare a vaccinare i propri cittadini con un’unica ...

