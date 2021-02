Dopo Normal People svelato il cast di Parlarne tra Amici, nella serie dal libro di Sally Rooney anche il fidanzato di Taylor Swift (Di venerdì 19 febbraio 2021) Se Normal People è stata acclamata dalla critica come un perfetto adattamento dell’altrettanto amato romanzo, la storia potrebbe ripetersi presto con Parlarne Tra Amici, l’altro libro di Sally Rooney che sta per diventare un format tv. Conversations With Friends (questo il titolo originale del romanzo e della serie) ha già un cast ufficiale: la protagonista di Parlarne tra Amici sarà Alison Oliver, che reciterà al fianco di Sasha Lane, Joe Alwyn (compagno della popstar Taylor Swift) e Jemima Kirke. La serie tratta dal romanzo della Rooney Parlarne tra Amici sarà composta da 12 episodi, prodotti ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Seè stata acclamata dalla critica come un perfetto adattamento dell’altrettanto amato romanzo, la storia potrebbe ripetersi presto conTra, l’altrodiche sta per diventare un format tv. Conversations With Friends (questo il titolo originale del romanzo e della) ha già unufficiale: la protagonista ditrasarà Alison Oliver, che reciterà al fianco di Sasha Lane, Joe Alwyn (compagno della popstar) e Jemima Kirke. Latratta dal romanzo dellatrasarà composta da 12 episodi, prodotti ...

