Dopo gli insulti a Liliana Segre aperta un’inchiesta per odio razziale

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Ieri vi abbiamo raccontato di come gli hater hanno attaccato in maniera ignobilel’annuncio dell’avvenuta vaccinazione. Frasi terribili come “E ora speriamo che il vaccino faccia il suo dovere (e la levi dalle palle)”. Bene, ora i protagonisti di questa vigliaccata potrebbero non passarla liscia. Infatti la Polizia postale, coordinata dal capo del pool antiterrorismo milanese Alberto Nobili, sta indagando, con l’ipotesi di reato di minacce aggravate dalla discriminazione e dall’, per gliricevuti dalla senatrice e testimone dell’Olocausto. Insomma chi non ha avuto vergogna di minacciare scrivendo “Aveva paura di morire la stronza? Non sono riusciti neanche i tedeschi ad ammazzarla… e ora ha paura di morire?”, se identificato verrà iscritto nel ...