Donnarumma: «Vivo il rinnovo serenamente. Possiamo lottare per lo scudetto»

Gianluigi Donnarumma ha parlato in una lunga intervista a Sky Sport dove ha affrontato vari temi. Le parole del portiere Gianluigi Donnarumma ha parlato in una lunga intervista a Sky Sport dove affronta vari temi caldi in casa rossonera.

rinnovo – «Trattativa per il rinnovo, come la Vivo? serenamente, come ho sempre vissuto gli anni qui al Milan. Sono tranquillo, cerco di dare sempre il massimo e dare sempre una mano ai miei compagni, allenandomi al 100% e dando tutto per questa maglia».

DERBY – «Era da tanto che non si vedeva un derby con questa classifica, siamo entusiasti e consapevoli di dover fare un grande match. Credo faremo una grande partita, se chiudo gli occhi spero che Ibra la decida».

