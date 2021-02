Donnarumma: «Il Milan merita di tornare in Champions. Su Ibrahimovic…» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Gigio Donnarumma ha parlato in una lunga intervista a Sky Sport trattando diversi argomenti: le sue parole Gigio Donnarumma ha parlato in una lunga intervista a Sky Sport: le dichiarazioni del portiere sulla Champions ed Ibra. Champions – «È un sogno giocarla, tornare lì significherebbe portare il Milan dove merita». IBRAHIMOVIC – «Ibra è un campione, non molla mai, aiuta tutti. È il primo a venire al campo e l’ultimo ad andare via. È un esempio per tutti, ci sta dando una grande mano anche su questo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Gigioha parlato in una lunga intervista a Sky Sport trattando diversi argomenti: le sue parole Gigioha parlato in una lunga intervista a Sky Sport: le dichiarazioni del portiere sullaed Ibra.– «È un sogno giocarla,lì significherebbe portare ildove». IBRAHIMOVIC – «Ibra è un campione, non molla mai, aiuta tutti. È il primo a venire al campo e l’ultimo ad andare via. È un esempio per tutti, ci sta dando una grande mano anche su questo». Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : #Donnarumma: 'Trattativa per il rinnovo, come la vivo? Serenamente, come ho sempre vissuto gli anni qui al #Milan.… - AntoVitiello : Battuta d'arresto pesante per il #Milan, mai in partita contro lo #Spezia, che ha giocato una gara incredibile. Ser… - paolinhofer : @Alemilanista86 @tcarapezza Leggetevi I commenti di certi pseudo tifosi sull'articolo di Milan news su Donnarumma - SimoneCristao : RT @RadioRossonera: Il suo momento migliore con la maglia del #Milan, gli obiettivi, la sua crescita, l’attesissimo Derby e ovviamente la q… - GianpieroBuvoli : RT @AntoVitiello: #Donnarumma: 'Trattativa per il rinnovo, come la vivo? Serenamente, come ho sempre vissuto gli anni qui al #Milan. Sono t… -