Donna uccisa nel suo negozio a Genova, si cerca l'ex compagno (Di venerdì 19 febbraio 2021) Clara Ceccarelli, 69 anni, è stata uccisa a coltellate nel suo negozio al centro di Genova, una nota pantofoleria. La polizia - riporta l'Ansa - sta cercando di rintracciare l'ex compagno. L'omicidio è avvenuto poco dopo le 19. La Donna è stata lasciata agonizzante sul pavimento del proprio negozio mentre l'aggressore sarebbe fuggito a piedi, completamente sporco del sangue della vittima. "Si erano lasciati da alcuni mesi. Lui le telefonava sempre, prima le rubava in casa. Gliene aveva fatte tante e lei non poteva più sopportare". Così una cugina di Clara ha parlato all'Ansa dell'ex compagno della Donna appena arrivata sul luogo del delitto. "L'avevo vista oggi - ha continuato la parente - ed era tranquilla". A quanto si apprende, la ...

