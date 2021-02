Donna uccisa a Genova: fermato l’ex compagno della vittima, forse movente economico (Di sabato 20 febbraio 2021) Ci sarebbe una svolta nel caso della Donna uccisa nel suo negozio a Genova, la polizia avrebbe fermato l’ex compagno della Donna e ora si troverebbe in questura. L’uomo sarebbe stato individuato non molto lontano dal luogo dell’omicidio. La vittima era Clara Ceccarelli, 69enne (non 60 come si era detto all’inizio) ed era proprietaria di un negozio di pantofole sito nel pieno centro di Genova, zona Via Colombo. Ad ucciderla un uomo che si è lanciato nel suo negozio tra le 18 e le 19 di venerdì colpendola con circa 30 coltellate. Donna uccisa a Genova: fermato l’ex L’uomo è stato individuato intorno alle 22.30 ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 20 febbraio 2021) Ci sarebbe una svolta nel casonel suo negozio a, la polizia avrebbee ora si troverebbe in questura. L’uomo sarebbe stato individuato non molto lontano dal luogo dell’omicidio. Laera Clara Ceccarelli, 69enne (non 60 come si era detto all’inizio) ed era proprietaria di un negozio di pantofole sito nel pieno centro di, zona Via Colombo. Ad ucciderla un uomo che si è lanciato nel suo negozio tra le 18 e le 19 di venerdì colpendola con circa 30 coltellate.L’uomo è stato individuato intorno alle 22.30 ...

enpaonlus : Attivista animalista uccisa in casa. Il compagno è stato fermato: è accusato di omicidio - Agenzia_Ansa : Una donna uccisa per strada a Genova. Accoltellata in pieno centro della città #ANSA - rtl1025 : ?? Una donna è stata uccisa per strada a #Genova, a quanto sembra con un coltello. E' accaduto pochi minuti fa in v… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Genova, donna uccisa nel suo negozio in centro con 30 coltellate: fermato l'ex #genova - infoitinterno : Genova, donna uccisa nel suo negozio in pieno centro: si cerca l'ex -