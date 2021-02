Donna ebrea trova una sorpresa sull’auto: la frase lascia senza parole (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una Donna ebrea trova una spiacevole sorpresa sul cofano della sua auto: la frase provoca ribrezzo ed indignazione. Intervengono le forze dell’ordine La storia calpestata in un gesto, 25 anni… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 19 febbraio 2021) Unauna spiacevolesul cofano della sua auto: laprovoca ribrezzo ed indignazione. Intervengono le forze dell’ordine La storia calpestata in un gesto, 25 anni… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Donna ebrea Scrive 'forza Hitler' sull'auto di un'insegnante ebrea ...uno pennarello da ignoti sull'auto di una insegnante che appartiene a una famiglia di origine ebrea ... La donna ha trovato la sua auto posteggiata con la scritta 'forza Hitler' fatta a mano, con un ...

Milano, sull'auto di una prof di origine ebraica la scritta 'Forza Hitler' ...insegnante che appartiene a una famiglia di origine ebrea, a Rosate (Milano). Il sindaco del Paese, di cui è cittadina onoraria la senatrice Liliana Segre, ha subito espresso solidarietà alla donna. ...

