Domenica delle Palme idee fai da te | 20 modi semplicissimi per decorare l’ulivo

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 19 febbraio 2021)lavoretti fai da te: 20perIn occasione della, è possibile realizzarefantastiche decorazioni che potranno abbellire la vostra casa e la vostra tavola. Semplicissime da creare e allo stesso tempo molto originali. Ecco qualche fantastica idea. 1.Segnaposto: idea numero 1 All’interno di una piccola ciotola di vetro, appoggiare una piantina di ulivo. Ricoprire il vasetto con della juta naturale. In pochi minuti avrete creato un fantastico segnaposto perfetto anche come idea regalo per i vostri ospiti. Fonte immagine 2.Segnaposto: idea numero 2 Con dei cartoncini colorati, dei pennarelli e dei nastri di raso, creare dei ...