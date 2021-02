“Divina colomba” | anche pugliesi fra i quaranta finalisti Categorie tradizionale e creativa

(Di sabato 20 febbraio 2021) Di seguito il comunicato: Sono 242 i partecipanti da tutte le regioni italiane, 40 i lievitati in finale, 2 ledel contest. Questi i numeri dell’edizione 2021 di “”, concorso organizzato da Goloasi.it con lo scopo di valorizzare la produzione artigianale del dolce tipico pasquale e premiare la “Miglior” e la “Miglior” d’Italia, la cui finale si svolgerà lunedì 1 marzo a partire dalle ore 11:00 in diretta sulla pagina Facebook ufficiale dell’iniziativa. A decretare i vincitori sarà la giuria tecnica composta da grandi professionisti del settore come il presidente di giuria Giambattista Montanari e Antonio Daloiso, Eustachio Sapone, Francesco Borioli, Beniamino Bazzoli, Vincenzo Faiella e Rocco Calciano, che ...

