Dissidenti M5S verso i gruppi. Grazie a Italia dei Valori. Al Senato serve un simbolo presente alle ultime elezioni. Trattative avanzate con l'ex partito di Di Pietro (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il voto sul governo di Mario Draghi di fatto ufficializza una scissione in casa Cinque Stelle. E il numero di parlamentari che hanno votato contro l'esecutivo dell'ex banchiere – e che, annuncia Vito Crimi, verranno espulsi – autorizza a pensare che i Dissidenti costituiranno gruppi autonomi che si collocheranno all'opposizione contendendo il campo a Fratelli d'Italia. Se alla Camera servono venti deputati per formare un gruppo non ci dovrebbero essere problemi di sorta. Hanno votato no a Draghi 16 deputati M5S, 4 si sono astenuti, 12 non hanno votato. A questi si potrebbe aggiungere Lorenzo Fioramonti, che da mesi pensa a un gruppo autonomo con altri fuoriusciti. Nonostante l'ex ministro M5S non abbia specificato, nella dichiarazione fatta, il suo voto alla fiducia. Numericamente ci si potrebbe ...

riotta : Cari Grillo e Crimi non buttate fuori, come al solito, i 15 dissidenti #M5S anti Draghi. Lo so, sono tra i peggiori… - LegaSalvini : ++ M5S, SCISSIONE IN CORSO. ESPULSIONE PER I 15 SENATORI DISSIDENTI CHE HANNO VOTATO CONTRO LA FIDUCIA A DRAGHI ++ - lorepregliasco : Alla fine 15 'dissidenti' nel M5S hanno votato No, a cui si aggiungono 8 assenti - aniello7779 : @GianniPulito @vitocrimi Per me la sostanza viene sempre prima della forma Nella sostanza è il m5s che ha disatteso non i dissidenti - vermeer_ : RT @Affaritaliani: Anche i ribelli hanno le loro armi: ecco come si difenderanno contro l'espulsione #intergruppo #m5s #18febbraio #grillo… -