Dissesto idrogeologico, Di Maria ai sindaci sanniti: “Migliorare manutenzione dei fondi agricoli” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Antonio Di Maria, Presidente della Provincia di Benevento, ha invitato i sindaci del Sannio ed emanare ordinanze per la regimazione delle acque meteoriche da parte degli agricoltori e dei cittadini lungo le aree ed i fondi rustici prospicienti le strade regionali, provinciali, comunali e vicinali. L’iniziativa si è resa necessaria nel contesto della collaborazione istituzionale coordinate per contribuire alla sicurezza nella percorribilità delle strade. In un territorio soggetto a forte Dissesto idrogeologico una delle cause scatenanti condizioni di pericolo sulle arterie è dato dal fatto che sulla carreggiata, a seguito delle piogge, spesso si riversano i terreni incolti o accumulatisi dall’azione dei trattori agricoli ai bordi dei ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Antonio Di, Presidente della Provincia di Benevento, ha invitato idel Sannio ed emanare ordinanze per la regimazione delle acque meteoriche da parte degli agricoltori e dei cittadini lungo le aree ed irustici prospicienti le strade regionali, provinciali, comunali e vicinali. L’iniziativa si è resa necessaria nel contesto della collaborazione istituzionale coordinate per contribuire alla sicurezza nella percorribilità delle strade. In un territorio soggetto a forteuna delle cause scatenanti condizioni di pericolo sulle arterie è dato dal fatto che sulla carreggiata, a seguito delle piogge, spesso si riversano i terreni incolti o accumulatisi dall’azione dei trattoriai bordi dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Dissesto idrogeologico Si mette in sicurezza Castello Monte Tauro La Struttura contro il dissesto idrogeologico, guidata dal governatore Nello Musumeci, ha programmato la messa in sicurezza della scalinata di accesso e il consolidamento del costone roccioso ...

Lettera al premier . Conversione ecologica ora una svolta Anche nel nostro bellissimo Paese " ferito da ecomafie, incuria, dissesto idrogeologico, produzione di rifiuti, spreco, cementificazione, erosione dei suoli, perdita di biodiversità; sfigurato dall'...

