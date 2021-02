Dispersi del Velino | dopo il corpo di Valeria trovati gli altri 2dispersi

(Di venerdì 19 febbraio 2021) L'Aquila -quasi un mese di ricerche che hanno coinvolto centinaia di soccorritori provenienti da tutta Italia, ieri mattina il rinvenimento dei trenell’area di Valle Majelama, sotto il Colle del Bicchero, a quota 1.800 metri circa. È proprio in quel punto in cui si erano da sempre concentrate le ricerche che stamattina le squadre del Soccorso Alpino, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Moena, dei Vigili del Fuoco, del 9^ Reggimento Alpini di L’Aquila hanno ritrovato i corpi dei tre. Ad aiutare i soccorritori, saliti in quota grazie al bel tempo con gli elicotteri dell’11^ Reparto Volo della Polizia e dei Vigili del Fuoco, entrambi di Pescara e decollati dall’aeroporto “Liberi”, il fiuto di due cani dell’unità cinofila dei Carabinieri di Bologna, addestrati al rinvenimento di salme, ...

...i VigiliFuoco che si sono addestrati ai Piani dei Resinelli anche alcuni dei soccorritori che la scorsa settimana sono sul Monte Velino, in provincia de L'Aquila, per la ricerca di 4......giorno di allenamento a Ovindoli sono stati spediti sul Velino per le ricerche dei quattro...sepolte dalla neve il cane da valanga ha un olfatto particolarmente sviluppato e il cuore...MASSA D’ALBE (AQ) - Sono stati ritrovati stamattina i corpi di tre, dei quattro escursionisti dispersi sul Monte Velino dal 24 gennaio. Dopo quasi un mese ...È proprio in quel punto in cui si erano da sempre concentrate le ricerche che stamattina le squadre del Soccorso Alpino, dei Carabinieri, della Guardia di ...