DIRETTA | Nuovo PEI, le novità: dalla quantificazione delle ore di sostegno all’esonero per gli alunni con disabilità [VIDEO] (Di venerdì 19 febbraio 2021) Per affrontare i temi più caldi del Nuovo PEI venerdì 19 febbraio, dalle ore 15, ci sarà uno speciale in DIRETTA su Facebook e You Tube. L'articolo DIRETTA Nuovo PEI, le novità: dalla quantificazione delle ore di sostegno all’esonero per gli alunni con disabilità VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 19 febbraio 2021) Per affrontare i temi più caldi delPEI venerdì 19 febbraio, dalle ore 15, ci sarà uno speciale insu Facebook e You Tube. L'articoloPEI, leore diper glicon

team_world : Vi sblocchiamo un ricordo: i #1D sul palco di #Sanremo esattamente 9 anni fa?? Che ne dite di rivivere insieme l’es… - sole24ore : #Draghi al #Senato: 'Una vera parità di genere non significa un farisaico rispetto di quote rosa rispetto dalla leg… - Angy_b_96 : RT @MoomooITALIA: [210219] #Solar ?? Domani sera, 20 febbraio, alle 21 saremo di nuovo in diretta sul nostro canale YouTube ?? per festeggia… - feltrinellied : Grande appuntamento con Jonathan Coe che in diretta martedì 23 febbraio alle ore 18 sulla nostra pagina Facebook pa… - 4withswfs : RT @MoomooITALIA: [210219] #Solar ?? Domani sera, 20 febbraio, alle 21 saremo di nuovo in diretta sul nostro canale YouTube ?? per festeggia… -