Diletta Leotta: lo “strano” regalo a Yaman (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un regalo d’amore della conduttrice di Dazn all’attore turco per la festa degli innamorati? Lui le fa un anello e lei gli dona un bellissimo cavallo bianco. Almeno è quello che sembra dalla foto dei due insieme all’animale didascalia che stranamente pubblica Can Yaman. La coppia si mostra abbracciata vicino a un cavallo, anzi è proprio Diletta che lo abbraccia e sta per scoccare un bacio sul muso Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 19 febbraio 2021) Und’amore della conduttrice di Dazn all’attore turco per la festa degli innamorati? Lui le fa un anello e lei gli dona un bellissimo cavallo bianco. Almeno è quello che sembra dalla foto dei due insieme all’animale didascalia che stranamente pubblica Can. La coppia si mostra abbracciata vicino a un cavallo, anzi è proprioche lo abbraccia e sta per scoccare un bacio sul muso Articolo completo: dal blog SoloDonna

MediasetTgcom24 : Il regalo d’amore di Diletta Leotta a Can Yaman? Cassius #dilettaleotta - pomeriggio5 : Amici del #caffeuccio, il venerdì a #Pomeriggio5 è il giorno delle ANTICIPAZIONI! ???? Tra pochissimo cercheremo di… - Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman: la foto romantica al mare per San Valentino - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: È nera come chi sappiamo noi #CanYaman - BHaitam1 : anche nel ruolo di Sandokan. Accreditato dal gossip come nuova fiamma di Diletta Leotta,l’attore dal fisico scolpit… -