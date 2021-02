Diletta Leotta e Can Yaman innamorati | lei per San Valentino regala un cavallo

MediasetTgcom24 : Il regalo d’amore di Diletta Leotta a Can Yaman? Cassius #dilettaleotta - pomeriggio5 : Amici del #caffeuccio, il venerdì a #Pomeriggio5 è il giorno delle ANTICIPAZIONI! ???? Tra pochissimo cercheremo di… - Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman: la foto romantica al mare per San Valentino - AntwnisK10 : @Victor_Should_ Cristina (Buccino) Diletta (Leotta) Sabrina (Salerno) - CrescenzoFilo : RT @pomeriggio5: La foto di Diletta Leotta e Can Yaman con il cavallo è un fotomontaggio? Voi che ne dite? #Pomeriggio5 -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta

Vediamo un nuovo episodio della storia d'amore tra la bellissima conduttrice italianae l'attore e sex symbol turco Can Yaman. Cosa è successo Nei cieli di Roma vola uno striscione misterioso: 'mi vuoi sposare? Ti amo, Can'. Forse l'attore turco Can Yaman abbia ...Da Youtube - Consigliato per te - Se Can Yaman fa ormai coppia fissa con la 'nostra', anche la sua collega in Daydreamer Demet Ozdemir ha trovato l'amore Mentre nella soap turca 'Daydreamer' , in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, i loro personaggi Can e Sanem fanno ...La storia fra Diletta Leotta e Can Yaman prosegue a gonfie vele e lei per la festa degli innamorati gli ha fatto un regalo davvero speciale, un cavallo ...Can Yaman ha ricevuto in regalo da Diletta Leotta il cavallo Cassius commentando il gesto della fidanzata: 'Il regalo più bello mai ricevuto' ...