Devastante lutto per Antonella Clerici | l’annuncio in diretta Tv

La conduttrice Antonella Clerici ha scelto di dedicare la puntata andata in onda oggi, giovedì 18 febbraio, di "E' sempre mezzogiorno" ad un cantautore, compositore e paroliere a cui era molto legata. La puntata di "E' sempre mezzogiorno" è stata dedicata ad Andrea Lo Vecchio, il cantautore e autore televisivo scomparso all'età di 68 anni nella sua casa a Roma. L'uomo era conosciuto per essere l'autore di successi come "Luci a San Siro" di Roberto Vecchioni, "E Poi…" di Mina, "Rumore" di Raffaella Carrà e tanti altri. Lavorò come autore per Gigliola Cinquetti, Michele e Lucia Rizzi, Lara Saint Paul e Santina Rocchetti. Antonella Clerici, il dolore per la morte di Andrea Lo Vecchio. Antonella Clerici ha aperto il penultimo appuntamento settimanale della sua trasmissione "E' sempre mezzogiorno"

