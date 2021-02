Demi Lovato e la sua “danza col diavolo” L’overdose | gli ictus e l’infarto | il dramma della cantante

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 19 febbraio 2021)ha dato inizio alla sua carriera giovanissima, come piccola star di Disney Channel, continuando poi come solista musicale. La sua vita, però è stata sempre in bilico tra luci e ombre, successo e malattia; ed è per questo che la pop star decide di raccontarsi in Dancing with The Devil. Dancing with The Devil: luci e ombrevita diUn vero e proprio ballo negli inferi viene raccontato dain questa docu-serie in 4 puntate, che uscirà su YouTube Originals il 23 marzo. La celebre star internazionaleracconta senza remore la terribile esperienza vissuta nel luglio del 2018: dopo un’overdose da oppioidi e Fentanyl, era stata ritrovata nel suo appartamento in fin di vita. “I dottori ...