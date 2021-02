Decreto Ristori 5 e Bonus 1000 euro per Partite iva: cosa farà Draghi? (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Decreto Ristori 5 continuerà il suo cammino sotto il Governo Draghi. Prima della crisi di Governo era già stato varato no scostamento di bilancio da 32 miliardi di euro per aiutare Partite iva, lavoratori non dipendenti e stagionali. Il Governo Draghi potrebbe apportare alcune modifiche al Ristori 5 e tra queste spicca l’interessante possibilità di un Bonus da 1000 euro per tutte le Partite Iva e anche per lavoratori autonomi o stagionali che non sono titolari di una partita Iva. Insomma anche le categorie dimenticate dai precedenti decreti Ristori potrebbero ora avere un aiuto. Vediamo le ultime novità Bonus da 1000 euro per ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il5 continuerà il suo cammino sotto il Governo. Prima della crisi di Governo era già stato varato no scostamento di bilancio da 32 miliardi diper aiutareiva, lavoratori non dipendenti e stagionali. Il Governopotrebbe apportare alcune modifiche al5 e tra queste spicca l’interessante possibilità di undaper tutte leIva e anche per lavoratori autonomi o stagionali che non sono titolari di una partita Iva. Insomma anche le categorie dimenticate dai precedenti decretipotrebbero ora avere un aiuto. Vediamo le ultime novitàdaper ...

