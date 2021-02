Debutto in passerella per Ella Emhoff, figlia del marito di Kamala Harris (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sfila per la prima volta alla New York Fashion Week la figliastra dElla vicepresidente americana. All'inaugurazione dElla presidenza Biden il suo cappotto Miu Miu era diventato virale Leggi su it.mashable (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sfila per la prima volta alla New York Fashion Week lastra dvicepresidente americana. All'inaugurazione dpresidenza Biden il suo cappotto Miu Miu era diventato virale

MashableItalia : Debutto in passerella per Ella Emhoff, figlia del marito di Kamala Harris - ANSA_Lifestyle : La 'Second Daughter' #EllaEmhoff al debutto nella moda, in passerella per Proenza Schouler. #ANSALifestyle - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'La 'Second Daughter' Ella Emhoff, figliastra della vice-presidente Kamala Harris, ha fatto a sorpresa… - cappelIaiomatto : La 'Second Daughter' Ella Emhoff, figliastra della vice-presidente Kamala Harris, ha fatto a sorpresa il suo debutt… - Ossmeteobargone : RT @Agenzia_Ansa: La 'Second Daughter' Ella Emhoff, figliastra della vice-presidente Kamala Harris, ha fatto a sorpresa il suo debutto uffi… -