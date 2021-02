De Luca: “Campania quasi arancione, strategia nevrotica anti contagio” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Probabilmente diventiamo arancioni”. Lo ha appena dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo all’inaugurazione della nuova ala della Pinacoteca provinciale a Salerno, riferendosi alla riunione della Cabina di Regia. Il Governatore non ha mancato di esprimere ancora una volta il suo dissenso sulla strategia di inseguire il contagio invece di prevenire. Questo modo di fare come ha evidenziato il governatore ha creato una sorta di nevrosi nella popolazione che è diventata gialla e ha inteso fosse un via libera. Alcune frecciatine al nuovo governo Draghi: “Non mi piace l’immagine con la quale si è parlato del sud – ha dichiarato il presidente della regione Campania Vincenzo de Luca – dovremo combattere per promuovere ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Probabilmente diventiamo arancioni”. Lo ha appena dichiarato il presidente della Regione, Vincenzo De, intervenendo all’inaugurazione della nuova ala della Pinacoteca provinciale a Salerno, riferendosi alla riunione della Cabina di Regia. Il Governatore non ha mancato di esprimere ancora una volta il suo dissenso sulladi inseguire ilinvece di prevenire. Questo modo di fare come ha evidenziato il governatore ha creato una sorta di nevrosi nella popolazione che è diventata gialla e ha inteso fosse un via libera. Alcune frecciatine al nuovo governo Draghi: “Non mi piace l’immagine con la quale si è parlato del sud – ha dichiarato il presidente della regioneVincenzo de– dovremo combattere per promuovere ...

