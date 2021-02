De Luca: Campania arancione, ma rischiamo di finire in zona rossa (Di venerdì 19 febbraio 2021) Parla di “immagini da brivido” il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e chiama in causa “gente in strada quasi sempre senza mascherina, zero controlli, alcune grandi città della Campania abbandonate a se stesse”. E per questo dice che è “inevitabile il ritorno alla zona arancione e se non stiamo attenti anche nella zona rossa”. Poi, chiama di nuovo in causa la politica adottata dal Governo di “continui stop and go, un autentico calvario”. Da apprezzare la semplicità di Draghi “Credo che sia da apprezzare lo stile di Mario Draghi assolutamente antiretorico, molto scarno, semplice, credo che sia un elemento apprezzabile in una cornice di politica politicante che ha stancato, per mesi e anni di orientamento verso i tweet, politiche gridate, bene la semplicità ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 febbraio 2021) Parla di “immagini da brivido” il governatore della, Vincenzo De, e chiama in causa “gente in strada quasi sempre senza mascherina, zero controlli, alcune grandi città dellaabbandonate a se stesse”. E per questo dice che è “inevitabile il ritorno allae se non stiamo attenti anche nella”. Poi, chiama di nuovo in causa la politica adottata dal Governo di “continui stop and go, un autentico calvario”. Da apprezzare la semplicità di Draghi “Credo che sia da apprezzare lo stile di Mario Draghi assolutamente antiretorico, molto scarno, semplice, credo che sia un elemento apprezzabile in una cornice di politica politicante che ha stancato, per mesi e anni di orientamento verso i tweet, politiche gridate, bene la semplicità ...

SkyTG24 : Covid Campania, De Luca: 'Inevitabile il ritorno alla zona arancione' - shiwasekitai : RT @luisaloffredo28: Tamponi in Campania: indagato Coscioni, presidente Agenas e consigliere di De Luca - Il Fatto Quotidiano Quando la #Fr… - Luca_15_5 : RT @Luca_15_5: GUARDATE IN CHE CONDIZIONI SONO ARRIVATI ieri i 30 CANI dal CANILE LAGER in Campania. - Luca_15_5 : RT @Luca_15_5: CIlento - Trovato nel freddo più pungente di questo inverno TOMMY, mix maremmano, dolce e socievole. Futura taglia medio g… - rep_napoli : Campania in zona arancione e De Luca avverte: 'Inevitabile, rischiamo la rossa'. Sui vaccini è scontro con Zaia: 'B… -