De Fusco | Sgravi per bollette | affitti e costo del lavoro | le tre leve salva - imprese

(Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA - Il 31 marzo dovrebbe finire il blocco dei licenziamenti e lesono in mezzo al guado della pandemia: come muoversi in tempo per evitare il peggio? "Il 2021 " avvisa Enzo De- deve ...

Ultime Notizie dalla rete : Fusco Sgravi

QUOTIDIANO.NET

ROMA - Il 31 marzo dovrebbe finire il blocco dei licenziamenti e le imprese sono in mezzo al guado della pandemia: come muoversi in tempo per evitare il peggio? "Il 2021 " avvisa Enzo De- deve essere l'anno delle imprese e solo così si riuscirà a risolvere indirettamente anche il problema dello sblocco dei licenziamenti che preoccupa tutti. E' vero il 2021 è un anno critico ma ...... l'aggiunto Eugenioe il pm Stefano Civardi, dopo il 'timbro' da parte del Riesame, sono ...per un giro di consulenze tecnologiche fasulle per grandi gruppi industriali in cambio difiscali.Intervista a Enzo De Fusco, uno dei principali consulenti del lavoro italiani. E’ sua la soluzione del contratto di espansione che è uno degli strumenti più utilizzati dalle imprese in queste settiman ...