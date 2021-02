De Aliprandini | grande traguardo a Cortina 2021

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Luca Desale sul podio nel gigante dei Mondiali di sci di. Un successo pieno di gioia che arriva a 30 anni Luca Deconquista la medaglia d’argento nel gigante dei Mondiali di sci di. Lo sciatore, appartenente al gruppo sportivo della Guardia di finanza, conquista il primo podio della sua carriera nell’appuntamento iridato. Quella di Denon è una vittoria come le altre, la soddisfazione e la gioia che in questo momento sta provando l’atleta hanno un sapore particolare. Il sapore di chi sale sul podio, al secondo posto, per la prima volta all’età di trenta anni. L’azzurro, originario di Cles, ai Mondiali di Are 2019, suo esordio iridato, aveva concluso al ventesimo posto nello slalom gigante. Nentre nelle due precedenti gare a ...

Eurosport_IT : Che bellezza! GRANDE LUCA DE ALIPRANDINI! ???????? #EurosportSCI | #Cortina2021 - SonDandelion : RT @Eurosport_IT: Che bellezza! GRANDE LUCA DE ALIPRANDINI! ???????? #EurosportSCI | #Cortina2021 - 31Viking97 : RT @Eurosport_IT: Che bellezza! GRANDE LUCA DE ALIPRANDINI! ???????? #EurosportSCI | #Cortina2021 - Giordibiella : RT @Eurosport_IT: Che bellezza! GRANDE LUCA DE ALIPRANDINI! ???????? #EurosportSCI | #Cortina2021 - fiorellocortian : Grande argento De Aliprandini! -

Ma lasorpresa arriva dall'argento di Luca De. Per il trentino è il primo podio della carriera e per l'Italia è la seconda medaglia dopo l'oro della Bassino nel parallelo.Ai Mondiali di sci di Cortina 2021 arriva la seconda gioia per l'Italia. Luca Deinfatti ha conquistato la medaglia d'argento nello slalom gigante. L'azzurro, dopo aver ...unpodio, ...L'atleta azzurro non era tra i favoriti, ma ha sfruttato al meglio il suo ottimo momento di forma; oro per il francese Faivre, bronzo per l'austriaco Schwartz; buone prove anche per Tonetti e Franzoni ...Un'altra medaglia azzurra ai Mondiali di Cortina. L'ha conquistata Luca De Aliprandini che ha vinto la medaglia ...