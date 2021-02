DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 22 febbraio: Sanem scrittrice, Can ritorna (Di venerdì 19 febbraio 2021) Primo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno Riparte una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la popolare soap opera con Can Yaman e Demet Ozdemir. Da venerdì è partita la seconda stagione turca che prevede ben undici puntate, ma su canale 5 verranno suddivise in trentatré. Cosa accadrà nell’episodio di lunedì 22 febbraio 2021? Gli spoiler dicono che Can tornerà in città dopo un anno, Sanem ha pubblicato il suo libro e con CeyCey e Muzffer diventeranno i nuovi proprietari della Friki Harika. Can torna ad Istanbul, Sanem pubblica il suo libro Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda lunedì 22 febbraio 2021, rivelano che Can dopo aver ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 19 febbraio 2021) Primo appuntamento settimanale di– Le Ali delRiparte una nuova settimana di programmazione di– Le Ali del, la popolare soap opera con Can Yaman e Demet Ozdemir. Da venerdì è partita la seconda stagione turca che prevede ben undici puntate, ma su canale 5 verranno suddivise in trentatré. Cosa accadrà nell’episodio di lunedì 222021? Gli spoiler dicono che Can tornerà in città dopo un anno,ha pubblicato il suo libro e con CeyCey e Muzffer diventeranno i nuovi proprietari della Friki Harika. Can torna ad Istanbul,pubblica il suo libro Ledi– Le Ali delin onda lunedì 222021, rivelano che Can dopo aver ...

