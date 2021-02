Daydreamer anticipazioni martedì 23 febbraio 2021, il ritorno di Can (Di venerdì 19 febbraio 2021) La puntata di Daydreamer di martedì 23 febbraio 2021 vede Can attraccare la sua barca. Il DIvit è tornato in città per far riparare un guasto e si ritroverà faccia a faccia con Sanem per puro caso. Nel frattempo Aziz, mentre sta discorrendo con Remide di questioni di famiglia molto personali, scopre con lei che la Aydin è diventata la nuova proprietaria dell’agenzia pubblicitaria. La giovane inizia a farsi strada e presto le cose per lei cambieranno nuovamente. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… La verità su Can Yaman, protagonista di Daydreamer e altre famose soap turche Molti conoscono Can Yaman che ha affascinato il pubblico femminile italiano con la sua avvenenza, ecco altre chicche Can Yaman, protagonista acclamato e amato in Italia e in tutto il mondo per le sue soap ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 19 febbraio 2021) La puntata didi23vede Can attraccare la sua barca. Il DIvit è tornato in città per far riparare un guasto e si ritroverà faccia a faccia con Sanem per puro caso. Nel frattempo Aziz, mentre sta discorrendo con Remide di questioni di famiglia molto personali, scopre con lei che la Aydin è diventata la nuova proprietaria dell’agenzia pubblicitaria. La giovane inizia a farsi strada e presto le cose per lei cambieranno nuovamente. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… La verità su Can Yaman, protagonista die altre famose soap turche Molti conoscono Can Yaman che ha affascinato il pubblico femminile italiano con la sua avvenenza, ecco altre chicche Can Yaman, protagonista acclamato e amato in Italia e in tutto il mondo per le sue soap ...

