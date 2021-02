Dayane Mello, nuova lite con Rosalinda: “Ormai la coppia vince, è strategia. Basta fare la suora” (VIDEO) (Di venerdì 19 febbraio 2021) nuova lite tra Dayane e Rosalinda Niente da fare, nella giornata di mercoledì sembrava che Dayane Mello e Rosalinda Cannavò avessero fatto pace, ma purtroppo non è stato così. Durante la serata infatti, al Tommaso Zorzi Late Night Show la 28enne messinese ed Andrea Zenga hanno dimostrato una bella affinità durante il gioco ‘delle coppie’ e per questo motivo la modella brasiliana si è un po’ infastidita. Dopo lo show del rampollo meneghino, la sudamericana ha lanciato una frecciata velenosa nei confronti della sua amica: “Ormai è la coppia che vince mica l’amicizia. Non hanno mai fatto vedere niente su di noi, mentre su voi due sì. Se la vostra è strategia? Chi lo sa“. Dopo aver sentito ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 19 febbraio 2021)traNiente da, nella giornata di mercoledì sembrava cheCannavò avessero fatto pace, ma purtroppo non è stato così. Durante la serata infatti, al Tommaso Zorzi Late Night Show la 28enne messinese ed Andrea Zenga hanno dimostrato una bella affinità durante il gioco ‘delle coppie’ e per questo motivo la modella brasiliana si è un po’ infastidita. Dopo lo show del rampollo meneghino, la sudamericana ha lanciato una frecciata velenosa nei confronti della sua amica: “è lachemica l’amicizia. Non hanno mai fatto vedere niente su di noi, mentre su voi due sì. Se la vostra è? Chi lo sa“. Dopo aver sentito ...

