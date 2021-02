"Dati da zona gialla, ma chiudete lo stesso". Siamo alla follia, pressing-Speranza: tutto tra poche ore, le regioni condannate (Di venerdì 19 febbraio 2021) Mancano ormai soltanto poche ore alla decisione sul cambio di colori per le regioni, il primo da che Mario Draghi è al governo. La morsa del coronavirus, con le varianti, com è noto preoccupa. E le scelte potrebbero infatti essere punitive. I passaggi di fascia avvengono in base ai Dati del monitoraggio. Ma si apprende che Roberto Speranza è in pressing sui governatori affinché accettino la zona arancio anche se i Dati sono da permanenza in zona gialla, una sorta di moral suasion giustificata con lo spauracchio di passare direttamente al rosso la prossima settimana. La convinzione infatti è che aperture di bar e ristoranti possano influire sull'andamento della curva epidemiologica. E così, le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Mancano ormai soltantooredecisione sul cambio di colori per le, il primo da che Mario Draghi è al governo. La morsa del coronavirus, con le varianti, com è noto preoccupa. E le scelte potrebbero infatti essere punitive. I passaggi di fascia avvengono in base aidel monitoraggio. Ma si apprende che Robertoè insui governatori affinché accettino laarancio anche se isono da permanenza in, una sorta di moral suasion giustificata con lo spauracchio di passare direttamente al rosso la prossima settimana. La convinzione infatti è che aperture di bar e ristoranti possano influire sull'andamento della curva epidemiologica. E così, le ...

