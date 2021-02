Dall’Italia non arrivano vaccini e San Marino compra lo Sputnik (Di venerdì 19 febbraio 2021) La Repubblica di San Marino vaccinerà i suoi cittadini con il siero russo Sputnik. Dopo giorni di indiscrezioni e polemiche, il governo del Titano ha ufficializzato l’acquisto del farmaco anti-Covid direttamente dal fondo sovrano russo Russian Direct Investment Fund. Le prime dosi arriveranno nei prossimi giorni. Alcune migliaia, in totale. Con tutti i rischi e le strumentalizzazioni che dal punto di vista geopolitico questa mossa porta con sé. Nella piccola Repubblica la campagna vaccinale non è mai partita. I vaccini erano attesi da Roma, non da Mosca. Un protocollo firmato a gennaio prevedeva che, ogni 1700 dosi acquistate Dall’Italia, una sarebbe dovuta andare al Titano. Ma di quella fornitura non c’è ancora traccia. «La vaccinazione va avanti da due mesi in tutta Europa e noi non possiamo più permetterci di ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 19 febbraio 2021) La Repubblica di Sanvaccinerà i suoi cittadini con il siero russo. Dopo giorni di indiscrezioni e polemiche, il governo del Titano ha ufficializzato l’acquisto del farmaco anti-Covid direttamente dal fondo sovrano russo Russian Direct Investment Fund. Le prime dosi arriveranno nei prossimi giorni. Alcune migliaia, in totale. Con tutti i rischi e le strumentalizzazioni che dal punto di vista geopolitico questa mossa porta con sé. Nella piccola Repubblica la campagna vaccinale non è mai partita. Ierano attesi da Roma, non da Mosca. Un protocollo firmato a gennaio prevedeva che, ogni 1700 dosi acquistate, una sarebbe dovuta andare al Titano. Ma di quella fornitura non c’è ancora traccia. «La vaccinazione va avanti da due mesi in tutta Europa e noi non possiamo più permetterci di ...

