Dalla Spagnola al Covid | le cartoline da una pandemia di Nicola Bertasi

Le 'Pandemic Postcards' mescolano immagini dell'influenza Spagnola di inizio '900 negli Stati Uniti con foto sull'emergenza coronavirus in corso. "Un messaggio? Un avvertimento? O uno scherzo della dimensione spazio-temporale?", si interroga l'autore.Intervista per Lo Spunto Fotograficodi Chiara Piotto

