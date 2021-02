Dai creatori di The Good Wife la nuova serie di Uzo Aduba, Low Country (Di venerdì 19 febbraio 2021) Si intitola Low Country il nuovo ambizioso progetto da protagonista di Uzo Aduba, la prossima serie dei creatori di The Good Wife e The Good Fight. In questo crime ambientato nella Carolina del Sud, la coppia di showrunner di The Good Wife Robert e Michelle King racconta la storia di una donna di colore e apertamente gay che lavora come vice sceriffo in una roccaforte bianca del Sud, un contesto pieno di contraddizioni per una vicenda umana che si preannuncia molto travagliata. La Aduba interpreterà Shirley Johnson, donna sottovalutata ed emarginata per tutta la vita che decide di non tirarsi indietro quando si tratterà di indagare su una ricca famiglia criminale. Il progetto dei creatori di The ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Si intitola Lowil nuovo ambizioso progetto da protagonista di Uzo, la prossimadeidi Thee TheFight. In questo crime ambientato nella Carolina del Sud, la coppia di showrunner di TheRobert e Michelle King racconta la storia di una donna di colore e apertamente gay che lavora come vice sceriffo in una roccaforte bianca del Sud, un contesto pieno di contraddizioni per una vicenda umana che si preannuncia molto travagliata. Lainterpreterà Shirley Johnson, donna sottovalutata ed emarginata per tutta la vita che decide di non tirarsi indietro quando si tratterà di indagare su una ricca famiglia criminale. Il progetto deidi The ...

startzai : RT @DinDonDanApp: FUORI ORA NUOVA APP: LETTURE DEL GIORNO?? ??Dai creatori di DinDonDan – Orari messe, un'app semplice ed essenziale per seg… - EmFavarato : RT @DinDonDanApp: FUORI ORA NUOVA APP: LETTURE DEL GIORNO?? ??Dai creatori di DinDonDan – Orari messe, un'app semplice ed essenziale per seg… - infoitscienza : Project Triangle Strategy, il nuovo RPG tattico dai creatori di Octopath Travaler - infoitscienza : Project Triangle Strategy è il nuovo RPG dai creatori di Octopath Traveler, in arrivo nel 2022 - acistampa : RT @DinDonDanApp: FUORI ORA NUOVA APP: LETTURE DEL GIORNO?? ??Dai creatori di DinDonDan – Orari messe, un'app semplice ed essenziale per seg… -