Da sconfitta Trump a Salvini "europeista": è la fine del sovranismo? (Di venerdì 19 febbraio 2021) E se la pandemia avesse segnato anche la fine del sovranismo? E' questo l'interrogativo che circola ormai da qualche mese, sempre con maggior insistenza. E più di qualche indizio, in effetti, c'è. Si è detto che siamo alle soglie di un mondo nuovo, lontanissimo parente di quel che avevamo conosciuto prima che il covid irrompesse nelle nostre vite e in questo nuovo ordine potrebbe non esserci spazio per il sovranismo. Lo scossone più grande è arrivato dagli Stati Uniti, un segnale forte e chiaro con la sconfitta di Donald Trump che ha dovuto lasciare le chiavi della Casa Bianca all'avversario Biden. Secondo la stragrande maggioranza degli analisti, senza la pandemia, la riconferma del Tycoon sarebbe stato un affaire poco più che scontato. Invece The Donald avrebbe pagato – a carissimo prezzo – ...

