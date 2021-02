Da Qatar Airways a Hyundai, le future mosse dei Friedkin (Di venerdì 19 febbraio 2021) In settimana la Roma ha ufficializzato New Balance come nuovo sponsor tecnico a partire dalla stagione 2021/22. Quello in corso, infatti, è l’ultimo anno coperto da Nike come partner del club giallorosso, con il contratto che legava la società all’azienda statunitense che è stato risolto nel luglio del 2020. Si tratta solamente di una delle L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 19 febbraio 2021) In settimana la Roma ha ufficializzato New Balance come nuovo sponsor tecnico a partire dalla stagione 2021/22. Quello in corso, infatti, è l’ultimo anno coperto da Nike come partner del club giallorosso, con il contratto che legava la società all’azienda statunitense che è stato risolto nel luglio del 2020. Si tratta solamente di una delle L'articolo

sportli26181512 : #Governance #Notizie Da Qatar Airways a Hyundai, le future mosse dei Friedkin: In settimana la Roma ha ufficializza… - viaggimercatore : Qatar Airways sperimenterà “Digital Passport”: l’app mobile IATA Travel Pass COVID-19 sulla rotta Doha - Instanbul… - infoitsport : Roma, arriva Van Den Doel. Primo obiettivo: trattenere Qatar Airways e Hyundai - siamo_la_Roma : ?? Si lavora ai rinnovi degli sponsor ?? #QatarAirways e #Hyundai in scadenza ??? Le cifre potrebbero rimanere invari… - IlGoldiTurone : @danielelozzi Visto che l'accordo con Qatar Airways scade a giugno, spero in uno sponsor altrettanto discreto (qual… -

Ultime Notizie dalla rete : Qatar Airways Società: nuovo sponsor tecnico. Al marketing Van Den Doel Si trattano con ottimismo i rinnovi con Qatar Airways e Hyundai , alle stesse cifre dei precedenti accordi, ma con bonus o malus a seconda se la Roma andrà in Champions oppure no. Intento il comparto ...

Tornare a viaggiare dopo la pandemia come i ricchi ... Pandemia Leggi anche Emirates lancia le nuove tariffe speciali del 2021 Le compagnie aeree più sicure con cui viaggiare nel 2021 Fase 2: volare costerà tantissimo, come negli Anni '80 Qatar Airways, ...

Qatar Airways: il sistema di intrattenimento a bordo diventa 'Zero-Touch' Travel Quotidiano Qatar Airways: il sistema di intrattenimento a bordo diventa ‘Zero-Touch’ Qatar Airways risponde sempre più velocemente alle esigenze dei passeggeri e a breve diventerà la prima compagnia aerea globale a offrire la tecnologia Zero-Touch al 100% per l'utilizzo del sistema di ...

Qatar Airways diventerà la prima global airline a offrire ai passeggeri una 100% ‘Zero-Touch’ In-flight Entertainment Technology Qatar Airways diventerà presto la prima compagnia aerea globale a offrire ai passeggeri la 100% Zero-Touch technology per il suo pluripremiato sistema di intrattenimento in volo Oryx One sulla flotta ...

Si trattano con ottimismo i rinnovi cone Hyundai , alle stesse cifre dei precedenti accordi, ma con bonus o malus a seconda se la Roma andrà in Champions oppure no. Intento il comparto ...... Pandemia Leggi anche Emirates lancia le nuove tariffe speciali del 2021 Le compagnie aeree più sicure con cui viaggiare nel 2021 Fase 2: volare costerà tantissimo, come negli Anni '80, ...Qatar Airways risponde sempre più velocemente alle esigenze dei passeggeri e a breve diventerà la prima compagnia aerea globale a offrire la tecnologia Zero-Touch al 100% per l'utilizzo del sistema di ...Qatar Airways diventerà presto la prima compagnia aerea globale a offrire ai passeggeri la 100% Zero-Touch technology per il suo pluripremiato sistema di intrattenimento in volo Oryx One sulla flotta ...