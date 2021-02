Da oggi è disponibile “Seconda Vita”, il nuovo singolo di Mauro Di Maggio (Di venerdì 19 febbraio 2021) Da oggi, venerdì 19 febbraio, è disponibile nei digital store e sulle piattaforme streaming “Seconda Vita” (Maqueta Records), il nuovo singolo di Mauro DI Maggio. “Seconda Vita” è una richiesta, un desiderio. Il desiderio di poter vivere, gioire e soprattutto ricominciare ogni volta che si vuole. Ma si può? Sì, si può!Perché lo sappiamo, una Vita non basta. Non basta per leggere ogni libro, per vivere ogni film che si è amato, non basta per baciare tutti gli amori possibili, non basta per comprare tutto il comprabile. Dunque, una Vita non basta. E se un giorno dovessimo mai morire, dateci un’altra Vita! Questo racconta e chiede la nuova canzone di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Da, venerdì 19 febbraio, ènei digital store e sulle piattaforme streaming “” (Maqueta Records), ildiDI. “” è una richiesta, un desiderio. Il desiderio di poter vivere, gioire e soprattutto ricominciare ogni volta che si vuole. Ma si può? Sì, si può!Perché lo sappiamo, unanon basta. Non basta per leggere ogni libro, per vivere ogni film che si è amato, non basta per baciare tutti gli amori possibili, non basta per comprare tutto il comprabile. Dunque, unanon basta. E se un giorno dovessimo mai morire, dateci un’altra! Questo racconta e chiede la nuova canzone di ...

