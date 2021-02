Da Franco… Teresa e figli – Milano (Di sabato 20 febbraio 2021) Da Franco… Teresa e figli Corso Cristoforo Colombo, 10 – 20144 Milano Tel. 02/8372938 Sito Internet: Tipologia: gastronomia Prezzi: Giorno di chiusura: Domenica OFFERTAFranco si sveglia tutte le mattine prima dell’alba per selezionare la frutta e la verdura da portare nella sua bottega vicino a Porta Genova, il tutto, poi, viene disposto con cura e attenzione. Alcune verdure, come le carote, vengono anche pulite e tagliate in modo che i clienti possano prepararsi una vaschetta di insalata con materie prime fresche o portarsi a casa una confezione di ingredienti per il minestrone. Se volete aggiungere qualche aroma, l’esterno del negozio è arricchito da rigogliose piante aromatiche disposte dentro e sopra alle classiche cassette in legno della frutta. La bottega propone inoltre alcune specialità alimentari da varie ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 febbraio 2021) DaCorso Cristoforo Colombo, 10 – 20144Tel. 02/8372938 Sito Internet: Tipologia: gastronomia Prezzi: Giorno di chiusura: Domenica OFFERTAFranco si sveglia tutte le mattine prima dell’alba per selezionare la frutta e la verdura da portare nella sua bottega vicino a Porta Genova, il tutto, poi, viene disposto con cura e attenzione. Alcune verdure, come le carote, vengono anche pulite e tagliate in modo che i clienti possano prepararsi una vaschetta di insalata con materie prime fresche o portarsi a casa una confezione di ingredienti per il minestrone. Se volete aggiungere qualche aroma, l’esterno del negozio è arricchito da rigogliose piante aromatiche disposte dentro e sopra alle classiche cassette in legno della frutta. La bottega propone inoltre alcune specialità alimentari da varie ...

SecolodItalia1 : Da Franco… Teresa e figli – Milano - mamtincarrozza : preghiamo perché voglio che quelli di religione e ed fisica non ci siano.?????????????????????????????? san luigi prega per noi?? s… - franco_sala : Ciao stupenda, meravigliosa, favolosa, fantastica, e bellissima amica Teresa, buona giornata e abbraccio. - franco_dimuro : RT @Gio2020Gio: Teresa mi è uscita in accappatoio! Notare le frecce!!! - GiuliaMosca9 : RT @Limitlessdiary: ciao raga in questi giorni sono stata: franco, teresa, luciano, edoardo, matilde, ginevra, ottavio, martina, mattia, em… -

Ultime Notizie dalla rete : Franco… Teresa Teresa Cherubini, figlia di Jovanotti: «Ho avuto un linfoma di Hodgkin, ora sono guarita» Corriere della Sera