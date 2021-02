Cutolo, il questore di Napoli vieta il funerale pubblico. Cerimonia privata al cimitero (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il questore di Napoli, Alessandro Giuliano, ha disposto il divieto dello svolgimento di funerali in forma pubblica e solenne per Raffaele Cutolo, il boss della Nuova Camorra Organizzata detenuto al 41 bis e morto mercoledì all’ospedale di Parma. Domani l’autopsia di Raffaele Cutolo Il provvedimento è stato firmato nel pomeriggio e sarà notificato ai familiari. Domani mattina alle 11 sarà eseguita l’autopsia, poi la salma sarà trasferita dai familiari a Ottaviano (Napoli), città natale di Cutolo e nella quale risiedono i familiari. I funerali potranno svolgersi quindi solo in forma privata all’interno del cimitero, con la partecipazione dei soli familiari più stretti. Sergio D’Elia: prima lo hanno seppellito vivo, ora gli negano una degna sepoltura “E’ ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ildi, Alessandro Giuliano, ha disposto il divieto dello svolgimento di funerali in forma pubblica e solenne per Raffaele, il boss della Nuova Camorra Organizzata detenuto al 41 bis e morto mercoledì all’ospedale di Parma. Domani l’autopsia di RaffaeleIl provvedimento è stato firmato nel pomeriggio e sarà notificato ai familiari. Domani mattina alle 11 sarà eseguita l’autopsia, poi la salma sarà trasferita dai familiari a Ottaviano (), città natale die nella quale risiedono i familiari. I funerali potranno svolgersi quindi solo in formaall’interno del, con la partecipazione dei soli familiari più stretti. Sergio D’Elia: prima lo hanno seppellito vivo, ora gli negano una degna sepoltura “E’ ...

