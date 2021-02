Cuneo. Il Toselli aderisce alla campagna Facciamo luce sul teatro

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Lunedì 22 febbraio, ilaccenderà simbolicamente le proprie luci (e altre se ne aggiungeranno sulla facciata), dalle ore 18.30 alle 21.30 per lasul!”. Ilha le porte chiuse ma è vivo, parla agli spettatori con parole mute, significative e forti. Aspetta. Attende di poter nuovamente accogliere gli artisti, i tecnici, tutti gli operatori che sono la sua linfa vitale. Attende le persone, gli spettatori, i curiosi per incantarli ancora con tutta la bellezza e la grande magia che sul suo palco tornerà a compiersi. “Invitiamo, chi lo vorrà – si legge in una nota stampa – a lasciare nella buca delle lettere delun proprio pensiero, un augurio, forse un desiderio, un segno o un sogno per farsi ...