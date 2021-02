Cultural Heritage, l’Unisannio e Gruppo Fos insieme per il progetto Geo-Archeo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiFos S.p.A, PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, quotata al segmento AIM di Borsa Italiana, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, comunica di aver ricevuto, attraverso la sua controllata T&G, l’approvazione, da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), del progetto Geo-Archeo, dedicato allo sviluppo digitale del patrimonio Culturale rappresentato dai siti geo-Archeologici (G.A.S.). Il progetto è realizzato in collaborazione con Grafica Metelliana S.p.A., Euphorbia S.r.l., Sapienza Università di Roma e l’Università del Sannio di Benevento – capofila del progetto –, e prevede investimenti complessivi pari a 3,370 milioni di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiFos S.p.A, PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, quotata al segmento AIM di Borsa Italiana, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, comunica di aver ricevuto, attraverso la sua controllata T&G, l’approvazione, da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), delGeo-, dedicato allo sviluppo digitale del patrimonioe rappresentato dai siti geo-logici (G.A.S.). Ilè realizzato in collaborazione con Grafica Metelliana S.p.A., Euphorbia S.r.l., Sapienza Università di Roma e l’Università del Sannio di Benevento – capofila del–, e prevede investimenti complessivi pari a 3,370 milioni di ...

