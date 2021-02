Cultura | Bruciati Villa Adriana | ' interesse di Draghi per ambiente sposa nostra idea'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Il nostro è l'unico istituto che gestisce siti Unesco, quindi la spinta europeista espressa da, per noi èle. Ribadiamo la centralità e l'identitàle dell'Italia, ma in un contesto internazionale. E credo che per il nostro istituto ma anche per il nostro paese sia una grande opportunità". Ad affermarlo all'Adnkronos è Andrea, direttore did'Este ea Tivoli, che analizza i possibili scenari per laalla luce delle direttive impresse dal nuovo governo a guida Mario. "Noi siamo un istituto simbiotico con l', siamo un cantiere, un laboratorio in questo senso -spiega- e potremmo essere un modello ...