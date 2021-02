Cultura | Andrè Ruth Shammah | ' viva Draghi | ha fatto uscire teatri da condizione di fantasmi' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "E' miele per le mie orecchie sentire pronunciare finalmente la parola teatro.ci hadalladi. Ha dato un segno di riconoscimento che ridà senso alla missione di fare teatro, che è quella di tenere insieme rapporti, socialità e pubblico.!". Lo dice all'Adnkronos André, direttrice del Teatro Franco Parenti di Milano, una delle realtà più attive in Lombardia, commentando gli interventi del presidente del Consiglio, Mario, al Senato e alla Camera. "Oltre al dolore e alla ferita della chiusura - dice la- c'era anche la desolazione di non sentirsi mai citati dai media, nessun giornalista televisivo ...