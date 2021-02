Crudelia De Mon sarà Emma Stone nell’attesissima uscita Disney

claudosky : RT @MMirella28: Buongiorno A voi Crudelia De Mon, farebbe paura perfino a un Leon Al solo vederla muori d apprensione,Crudelia,Crudelia, è… - Davcu8741 : RT @MMirella28: Buongiorno A voi Crudelia De Mon, farebbe paura perfino a un Leon Al solo vederla muori d apprensione,Crudelia,Crudelia, è… - MMirella28 : Buongiorno A voi Crudelia De Mon, farebbe paura perfino a un Leon Al solo vederla muori d apprensione,Crudelia,Crud… - pinacobalto : RT @mewbari: scusate ma non mi vedrete mai stannare crudelia de mon cioè un serial killer può pure essere ma una che vuole uccidere dei cuc… - Vale___Mag : Ma io mi chiedo perché Nakajima Kento si è fatto i capelli alla Crudelia De Mon? Mah so' strani quelli dell'agenzia Johnny's -

Inutile girarci intorno:Desarà stata anche perfida, ma aveva uno stile incredibile. Adesso la villain più alla moda della storia Disney arriva al cinema nel live action "Cruella" , in uscita il prossimo maggio. ...Nel nuovo film targato Disney, Emma Stone è unaDegiovane e con un beauty look glamour e punk - ...Pronto il primo trailer e le prime immagini del lungometraggio Disney in uscita a maggio. Emma Stone vestirà i panni di Crudelia De Mon, la leggenderaia "cattivissima" de "La carica dei 101". Crudelia ...