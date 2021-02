Cristina Parodi, abito scollato e vento tra i capelli: mai vista così! – FOTO (Di venerdì 19 febbraio 2021) Cristina Parodi oltre ad essere una bravissima giornalista, mostra attraverso i social il suo lato più sensuale: abito scollato e vento tra i capelli Da tempo non si vede in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 19 febbraio 2021)oltre ad essere una bravissima giornalista, mostra attraverso i social il suo lato più sensuale:tra iDa tempo non si vede in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

rtl1025 : ?? 'Da quello che ho capito mi sembra che il ricovero del Principe #Filippo, che in estate compirà 100 anni, sia sol… - GHERARDIMAURO1 : RT @rtl1025: ?? In diretta a #nonstopnews approfondiamo tutti gli ultimi aggiornamenti relativi alla #royalfamily inglese insieme a @cristin… - rtl1025 : ?? In diretta a #nonstopnews approfondiamo tutti gli ultimi aggiornamenti relativi alla #royalfamily inglese insieme… - Alessia38014305 : @cristina_parodi ciao Cristina non è più la prima volta - 2rMarzia : RT @benini_info: @altrogiornorai1 @serracchiani @serenabortone Chiedo, è giusto che Angelica Gori stia cantando in tv a RaiUno, soltanto pe… -