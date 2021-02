Criminal Minds: in arrivo il revival della serie? (Di sabato 20 febbraio 2021) La serie Criminal Minds potrebbe avere un revival destinato a Paramount+ e il progetto è nelle prime fasi di sviluppo. Criminal Minds sembra sia al centro del lavoro di un team di sceneggiatori che potrebbe portare alla realizzazione di un revival destinato a Paramount+. Il progetto sembra sia ideato come una serie limitata, anche se le fonti di TVLine sostengono che potrebbe dare il via alla produzione di nuove stagioni. Gli episodi, se si arriverà al via libera alla realizzazione, saranno prodotti grazie alla collaborazione tra CBS Studios e ABC Signature. L'obiettivo sembra sia quello di offrire una nuova versione di Criminal Minds che possa contare sulla presenza di personaggi conosciuti e nuovi arrivi nel mondo ... Leggi su movieplayer (Di sabato 20 febbraio 2021) Lapotrebbe avere undestinato a Paramount+ e il progetto è nelle prime fasi di sviluppo.sembra sia al centro del lavoro di un team di sceneggiatori che potrebbe portare alla realizzazione di undestinato a Paramount+. Il progetto sembra sia ideato come unalimitata, anche se le fonti di TVLine sostengono che potrebbe dare il via alla produzione di nuove stagioni. Gli episodi, se si arriverà al via libera alla realizzazione, saranno prodotti grazie alla collaborazione tra CBS Studios e ABC Signature. L'obiettivo sembra sia quello di offrire una nuova versione diche possa contare sulla presenza di personaggi conosciuti e nuovi arrivi nel mondo ...

