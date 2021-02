Creval: Credit Agricole acquista l'1,31% ai blocchi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Milano, 19 feb. (Adnkronos) - Credit Agricole ha acquistato ai blocchi 920mila azioni di Creval, pari all'1,31% del capitale della banca. Lo comunica il gruppo francese che ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto sull'istituto valtellinese. Credit Agricole ha sottoscritto un contratto per la compravendita ai blocchi, subordinato all'ottenimento della necessaria autorizzazione secondo la regolamentazione bancaria, a un prezzo unitario pari a quello dell'offerta. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Milano, 19 feb. (Adnkronos) -hato ai920mila azioni di, pari all'1,31% del capitale della banca. Lo comunica il gruppo francese che ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto sull'istituto valtellinese.ha sottoscritto un contratto per la compravendita ai, subordinato all'ottenimento della necessaria autorizzazione secondo la regolamentazione bancaria, a un prezzo unitario pari a quello dell'offerta.

TV7Benevento : Creval: Credit Agricole acquista l'1,31% ai blocchi... - osamundR : RT @osamundR: ECCO DRAGHI HA DATO IL VIA LIBERA X LA SVENDITA DELL’ITALIA - andreaugolini90 : Creval dovrebbe essere conclusa a Credit Agricole. Prossimi dossier in trattativa Iveco, Open Fiber, Alitalia. - firmina55 : @osamundR SERVIZIOBANCHE & MERCATI Lo “strappo” di Petrus sul Creval: «L'Opa di Credit Agricole è inadeguata, non a… - Michele_Arnese : RT @napulegno79: @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni @berlusconi siete voi allora quelli che scenderanno definitivamente l'Italia. Dopo tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Creval Credit Borse ancora in rosso dopo la disoccupazione Usa. Milano - 1,1%, spread resta sotto 100 18 febbraio 2021 Stati Uniti d America Porsche Volkswagen AG Francoforte Camera dei deputati Leggi anche Lo "strappo" di Petrus sul Creval: "L'Opa di Credit Agricole è inadeguata, non aderiamo" ...

Creval: inadeguata l'offerta di Credit Agricole "Si infiamma il clima tra gli azionisti Creval davanti all'opa dei francesi di Credit Agricole", annuncia questa mattina Radiocor Plus, l'agenzia de "Il Sole24 Ore". Petrus Advisers ritiene che l'attuale management team abbia realizzato un ...

Lo “strappo” di Petrus sul Creval: «L'Opa di Credit Agricole è inadeguata, non aderiamo» Il Sole 24 ORE Creval: Credit Agricole acquista l'1,31% ai blocchi Milano, 19 feb. (Adnkronos) - Credit Agricole ha acquistato ai blocchi 920mila azioni di Creval, pari all'1,31% del capitale della banca. Lo comunica il gruppo francese che ha lanciato un'offerta pubb ...

Primo giorno di governo Draghi, e la svendita è già iniziata Neanche il tempo di prestare giuramento che Mario Draghi - il premier cui Senato e Parlamento hanno appena affidato le sorti dell'Italia - è corso a prendere parte a un Cdm che di simbolico aveva ben ...

18 febbraio 2021 Stati Uniti d America Porsche Volkswagen AG Francoforte Camera dei deputati Leggi anche Lo "strappo" di Petrus sul: "L'Opa diAgricole è inadeguata, non aderiamo" ..."Si infiamma il clima tra gli azionistidavanti all'opa dei francesi diAgricole", annuncia questa mattina Radiocor Plus, l'agenzia de "Il Sole24 Ore". Petrus Advisers ritiene che l'attuale management team abbia realizzato un ...Milano, 19 feb. (Adnkronos) - Credit Agricole ha acquistato ai blocchi 920mila azioni di Creval, pari all'1,31% del capitale della banca. Lo comunica il gruppo francese che ha lanciato un'offerta pubb ...Neanche il tempo di prestare giuramento che Mario Draghi - il premier cui Senato e Parlamento hanno appena affidato le sorti dell'Italia - è corso a prendere parte a un Cdm che di simbolico aveva ben ...