Crescita | spesa e buona Pa Il discorso di Draghi alla Corte dei Conti

Leggi su formiche

(Di venerdì 19 febbraio 2021) È con grande piacere che rivolgo il saluto del governo in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario ddeie dell’insediamento del suo Presidente. Conforta sapere che competenza, coraggio e visione saranno qui esercitate in piena autonomia e indipendenza, come prescrive la nostra Costituzione. “Il controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo”, “quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato”, la partecipazione “al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria” sono i precetti costituzionali cheassegna la nostra legge fondamentale. La, in virtù del complesso delle sue funzioni giurisdizionali, si pone così quale organo di garanzia della legalità contabile e degli equilibri ...