Cresce il contagio in Italia | indice Rt a 0 | 99

EBoffano : Cresce il contagio in Italia, Rt0,99. Di chi è la colpa? Di #Conte? E di chi è il merito se prima era meglio? di… - infoitinterno : Coronavirus Italia. 12mila casi, cresce contagio tra ragazzi - LAltravoce : In calo ricoveri nei reparti ordinari e pazienti in terapia intensiva. Cresce l'indice di positività - wam_the : Coronavirus Italia. 12mila casi, cresce contagio tra ragazzi - AndreD81 : RT @fisascat: Nuovo #PianoVaccini 14 milioni di dosi entro aprile. Parti Sociali Ccnl Commercio, Turismo e Servizi: assicurare priorità lav… -

Ultime Notizie dalla rete : Cresce contagio

L'incidenza a livello nazionale nella settimana di monitoraggio - si legge in una nota -... la più colpita dal, da stamattina fino alle 24 di sabato, ma non quelli all'interno della ...L'incidenza dei casi Covid in Italia a livello nazionale nella settimana di monitoraggiorispetto alla settimana precedente: 135,46 per 100.000 abitanti (8 - 14 febbraio) contro 133,13 per 100.Nel corso della giornata di oggi ci sono quindi regioni che rischiano di lasciare la zona gialla per quella arancione, come l'Emilia Romagna e le Marche. Gli esperti del Ministero ...Covid, l'allarme dell'Istituto superiore di sanità (Iss): «Incidenza in crescita, Rt a 0.99». Nel periodo 27 gennaio-9 febbraio, infatti, l'indice di ...