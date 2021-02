Creonte e il potere: un libro di Luciano Violante analizza l'esperienza politica alla luce del mito (Di venerdì 19 febbraio 2021) Luciano Violante, già docente universitario e magistrato, parlamentare e Presidente della Camera dei deputati, ora impegnato in un'attività di divulgazione e approfondimento sui temi della giustizia e ... Leggi su globalist (Di venerdì 19 febbraio 2021), già docente universitario e magistrato, parlamentare e Presidente della Camera dei deputati, ora impegnato in un'attività di divulgazione e approfondimento sui temi della giustizia e ...

CR73Arezzo : Giovedì 4 Marzo h 21, LUCIANO VIOLANTE in INSEGNA CREONTE, 3 ERRORI NELL ESERCIZIO DEL POTERE. Modera l evento Luca… - vendutoschifoso : RT @CR73Arezzo: Giovedì 4.3.20 h 21,LUCIANO VIOLANTE in INSEGNA CREONTE, 3 ERRORI NELL ESERCIZIO DEL POTERE. Modera l evento Luca Caneschi,… - CR73Arezzo : Giovedì 4.3.20 h 21,LUCIANO VIOLANTE in INSEGNA CREONTE, 3 ERRORI NELL ESERCIZIO DEL POTERE. Modera l evento Luca C… - CR73Arezzo : Giovedì 4 Marzo ore 21, LUCIANO VIOLANTE presenterà il suo ULTIMO libro INSEGNA CREONTE, 3 ERRORI NELL ESERCIZIO DE… - edizionimulino : RT @siworaec: Ho scambiato due piacevoli chiacchiere con Luciano Violante su 'Insegna Creonte. Tre errori nell'esercizio del potere' pubbli… -