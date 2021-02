Covid: Zingaretti, ‘governo si attivi per produzione vaccini in Italia, Lazio già pronto’ (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb (Adnkronos) – “Per combattere il Covid, oltre alle regole di contenimento, l’impegno prioritario deve essere quello di mettere in sicurezza il Paese attraverso la campagna vaccinale. Per questo obiettivo bisognerebbe attivarsi subito per una conversione verso la produzione dei vaccini nei siti industriali Italiani”. Lo dice Nicola Zingaretti.“Una produzione che avrà tempi non brevissimi ma farebbe riferimento a un mercato immenso, mondiale e che durerà per anni. Il Governo potrebbe dunque subito attivarsi con le case farmaceutiche per promuovere accordi e prepararsi a diventare uno dei grandi ‘produttori” mondiali di vaccini antiCovid -prosegue-. Nel Lazio è già prevista la produzione di alcuni tipi di ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb (Adnkronos) – “Per combattere il, oltre alle regole di contenimento, l’impegno prioritario deve essere quello di mettere in sicurezza il Paese attraverso la campagna vaccinale. Per questo obiettivo bisognerebbe attivarsi subito per una conversione verso ladeinei siti industrialini”. Lo dice Nicola.“Unache avrà tempi non brevissimi ma farebbe riferimento a un mercato immenso, mondiale e che durerà per anni. Il Governo potrebbe dunque subito attivarsi con le case farmaceutiche per promuovere accordi e prepararsi a diventare uno dei grandi ‘produttori” mondiali dianti-prosegue-. Nelè già prevista ladi alcuni tipi di ...

