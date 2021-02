Covid | vincono i governatori Lombardia e Lazio in zona gialla

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmera' in giornata una nuova ordinanza che andra' in vigore a partire da domenica 21 febbraio. Passano in area arancione le regioni Campania, Emilia Romagna e Molise. Segui su affaritaliani.it

campobassolive : Larino centro Covid: c’è l’ok da Roma. Vincono i molisani ma ora si acceleri - VITAint : @emergency_ong e @CasettaRossa tra i vincitori del #CivilSolidarityPrize promosso da @EU_EESC, che ha premiato 23 p… - VITAint : @emergency_ong e @CasettaRossa tra i vincitori del #CivilSolidarityPrize promosso da @EU_EESC, che ha premiato 23… - molliwoman : RT @JACS_JaumeACS: Elezioni Catalogna, vincono di nuovo gli indipendentisti: solo loro possono formare una maggioranza. Giù l'affluenza (ca… - OHLen4 : Elezioni Catalogna, vincono di nuovo gli indipendentisti: solo loro possono formare una maggioranza. Giù l'affluenz… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid vincono

ANSA Nuova Europa

anche Modena e soprattutto Perugia, che con le sue due partite in meno può rappresentare l'... Torna in campo anche il Cesena, che dopo i rinvii causavince in rimonta sul campo del Fano ...L'emergenzae la crisi economica rendono ancora più necessario attivare progetti che stimolano e sostengono forme di aggregazione e di imprenditoria giovanile. Una di queste opportunità è ...Sin dal primo momento dell’emergenza sanitaria Poste Italiane si è impegnata per garantire un accesso in sicurezza per i dipendenti e i clienti dei 90 uffici postali della provincia di Benevento. Le d ...FALCONARA - Sono 115 i positivi al Covid-19 residenti nel territorio di Falconara alla data di oggi, 19 febbraio, mentre le persone in quarantena sono 298. Dai dati diffusi dalla ...