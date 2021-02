Covid, superati i 110 milioni di contagi nel mondo: 10 solo in Brasile. Nuova variante del virus identificata in Giappone (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono più di 110 milioni le persone che hanno contratto il Covid-19 nel mondo dall’inizio della pandemia e, di queste, 2,43 milioni sono morte e 62 milioni guarite. L’ultimo bollettino dell’università Johns Hopkins dimostrano che il virus continua a circolare fuori controllo e i contagi corrono. Il Paese più colpito in termini assoluti restano gli Stati Uniti, con 27,8 milioni di casi totali e 492 mila morti: la diffusione dell’epidemia nel Paese è tale che le autorità sanitarie locali hanno fatto sapere che l’aspettativa di vita degli americani è scesa di 1 anno nei primi mesi del 2020 a 77,8 anni. La pandemia ha invertito il trend al rialzo nella longevità degli abitanti Usa dopo 15 anni di continuo aumento. Seguono poi l’India e il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono più di 110le persone che hanno contratto il-19 neldall’inizio della pandemia e, di queste, 2,43sono morte e 62guarite. L’ultimo bollettino dell’università Johns Hopkins dimostrano che ilcontinua a circolare fuori controllo e icorrono. Il Paese più colpito in termini assoluti restano gli Stati Uniti, con 27,8di casi totali e 492 mila morti: la diffusione dell’epidemia nel Paese è tale che le autorità sanitarie locali hanno fatto sapere che l’aspettativa di vita degli americani è scesa di 1 anno nei primi mesi del 2020 a 77,8 anni. La pandemia ha invertito il trend al rialzo nella longevità degli abitanti Usa dopo 15 anni di continuo aumento. Seguono poi l’India e il ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, superati i 10 milioni di casi in Brasile #covid - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, superati i 10 milioni di casi in Brasile #covid - MariaLu91149151 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, superati i 10 milioni di casi in Brasile #covid - alexfoti : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, superati i 10 milioni di casi in Brasile #covid - EmilioMusto1 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, superati i 10 milioni di casi in Brasile #covid -